Вже сьогодні, 28 березня, відбудеться матч збірної України проти Фінляндії в рамках 2-го туру відбору на Чемпіонат світу-2022

Напередодні поєдинку Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку головної команди країни.

У свою чергу, Politeka злегка пофантазувала і пропонує представити своїм читачам, що було б, якби на футбольне поле замість своїх іменитих чоловіків, вийшли їх чудові дружини. Як вам такий склад?

Юлія - дружина Андрія П'ятова (Шахтар)

Віка - дівчина Віталія Миколенка (Динамо)

Анна - дружина Миколи Матвієнка (Шахтар)

Ангеліна - дівчина Іллі Забарного (Динамо)

Юлія-дружина Сергія Кривцова (Шахтар)

Влада - дружина Олександра Зінченка (Манчестер Сіті)

Людмила - дружина Олександра Караваєва (Динамо)

Анна - дружина Сергія Сидорчука (Динамо)

Вікторія - дружина Євгена Коноплянки (Шахтар)

Роксана - дружина Руслана Малиновського (Аталанта)

Христина - дружина Романа Яремчука (Генк)

Раніше збірна України зуміла завоювати свої перші очки в поточному циклі проти збірної Франції в Парижі. Тоді наша команда відстояла нічию - 1:1.

Нагадаємо, Україна - Франція:сенсаційна помилка арбітра не завадила українцям взяти очки, фото і огляд матчу.

Як писала Politeka, екс-футболіст збірної України Селезньов назвав Крим російським: "Мені що, від матері відмовитися?"

Також футболіст Безус розкритикував українців, які їдуть в Росію: "Можна в іншому місці заробити".