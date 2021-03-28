Вже сьогодні, 28 березня, відбудеться матч збірної України проти Фінляндії в рамках 2-го туру відбору на Чемпіонат світу-2022
Напередодні поєдинку Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку головної команди країни.
У свою чергу, Politeka злегка пофантазувала і пропонує представити своїм читачам, що було б, якби на футбольне поле замість своїх іменитих чоловіків, вийшли їх чудові дружини. Як вам такий склад?
Юлія - дружина Андрія П'ятова (Шахтар)
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Віка - дівчина Віталія Миколенка (Динамо)
Анна - дружина Миколи Матвієнка (Шахтар)
Ангеліна - дівчина Іллі Забарного (Динамо)
Юлія-дружина Сергія Кривцова (Шахтар)
Влада - дружина Олександра Зінченка (Манчестер Сіті)
Людмила - дружина Олександра Караваєва (Динамо)
Анна - дружина Сергія Сидорчука (Динамо)
Вікторія - дружина Євгена Коноплянки (Шахтар)
Роксана - дружина Руслана Малиновського (Аталанта)
Христина - дружина Романа Яремчука (Генк)
Раніше збірна України зуміла завоювати свої перші очки в поточному циклі проти збірної Франції в Парижі. Тоді наша команда відстояла нічию - 1:1.
Нагадаємо, Україна - Франція:сенсаційна помилка арбітра не завадила українцям взяти очки, фото і огляд матчу.
Як писала Politeka, екс-футболіст збірної України Селезньов назвав Крим російським: "Мені що, від матері відмовитися?"
Також футболіст Безус розкритикував українців, які їдуть в Росію: "Можна в іншому місці заробити".