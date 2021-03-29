Українці можуть отримувати пенсії розміром 7 тисяч гривень після запуску накопичувальної пенсійної системи

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому вона зазначила, що для реалізації ініціативи необхідно навести порядок у солідарній системі.

"За нинішніх зарплат, при мінімальній прибутковості, людина змогла б отримувати з двох джерел — солідарної і накопичувального рівнів — 7 тисяч гривень. Це середня виплата", - сказала Лазебна.

Глава Мінсоцполітики уточнила, якщо людина 35 років буде відкладати по 600 гривень, то це дозволило б надалі отримувати виплати протягом 15 років в середньому за 3200 гривень. До цієї суми додається пенсію із солідарної системи 3500 грн.

"Це, звичайно, в цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% на місяць) — це реальний рівень", — вважає Лазебна.

Зазначимо, що, згідно з даними ПФУ, станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсії в Україні становить 3507,51 грн.

За рік середня пенсія зросла на 13,7% (+424,53 грн). У ПФУ заявили, що в Україні 11,1 млн пенсіонерів. 11,6% з них отримують пенсію понад 5000 грн.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної пенсії за віком для безробітних пенсіонерів збільшився до 2400 грн.

Крім того, з 1 березня пенсії для 8 млн українців зросли на 11%, в середньому зростання склало 300 грн. Пенсіонерам з великим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мінімальну пенсійну виплату підвищили до 2200 грн.

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