А ось з Джошуа проблем не буде

Український боксер Сергій Дерев'янченко поділився своїм баченням майбутніх поєдинків Олександра Усика

Слова колишнього триразового претендента на титул у середній вазі передає uafootball.

Дерев'янченко зазначив, що як противник, британець Джошуа ніяких сюрпризів українському супертяжу не піднесе, але Ф'юрі стане міцним горішком для Усика.

За словами Сергій, успіх Усика буде залежати як від підготовки супротивників, так і від його власної. Особливі проблеми українському боксеру може доставити Тайсон Ф'юрі.

"Він восьминіг. Він високий, він зав'яже, заплутає. Якщо такий бій буде намічатися, то Усику, звичайно, потрібно буде попихтіти, щось придумати", - підсумував Дерев'янченко.



Нагадаємо, що 12 квітня закінчується термін, до якого повинні бути офіційно підтверджені дата і місце поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

30-річний Джошуа в грудні 2019 року повернув собі титули чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO після перемоги в реванші проти мексиканця Енді Руїса.



В одному з інтерв'ю, Джошуа пообіцяв знищити Ф'юрі.

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