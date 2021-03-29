Відома співачка Оля Полякова накинулася на подружку з обнімашками на відпочинок, підкоривши природною красою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Оля Полякова розмістила ексцентричний знімок, на якому позує разом зі своєю подружкою, накинувшись на неї. На іншому фото Дівчата відпочивають на яхті зі своїми дітками.

Такими фото Полякова вирішила привітати партнера і подругу з Днем Народження.

"Олечка! Дорога моя подружка партнерка, як нам всім з тобою пощастило! Ти як і я робоча конячка, і разом ми не просто сила, ми цунамі, але не руйнує, а Творча! Будь щаслива, здорова, кохана, і звичайно багата😂!",- написала в коментарі співачка.

37-річна знаменитість на кадрах без краплі косметики, вона обіймається і як завжди експресивно кричить. Волосся знаменитості зав'язані в пучок, і на шиї видно зморшки. Шанувальники тут же помітили, що в зовнішності співачки немає звичного лиску. Однак багатьом такі домашні прості фото сподобалися навіть більше ніж інші.

"Цеж. Оля йомайо!!", "Природна ще краше ніж "намальована".😍 😍 😍 ", "Дівчата, ви дуже гарні!!!🔥🔥🔥🙌🙌❤️❤️", "Да..згубний вплив підступного заходу...😂 😂 😂 😂 😂 ", "Ви удвох просто прекрасні)))", " нереальні❤ ️навіть на відпочинку вам вдається виглядати чудово😍", " Олечка, обожнюю вас, за такі справжні фото!!! З пучком на голові і складочками на шиї! Ви прекрасні!", "Богиня!👌 👌 👌 👍 ", "Чіткі тітки😂 😂 🔥 🔥 🔥 😍", - відгукнулися шанувальники.

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