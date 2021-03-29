Відома виконавиця Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою в Україні, розповіла про своїх дочок двійнят
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Камалія розмістила невеликий уривок інтерв'ю Каті Осадчої з" Світського життя", де розповіла, чому проти того, щоб одна з дочок ставала професійною балериною.
Співачка розповіла, що дівчатка займаються гімнастикою біля Серебрянської, і там же ходять на сучасні танці. Катя запитала, чи є конкуренція між дівчатками, хто краще.
На що співачка відповіла, що конкуренція звичайно є: "іноді бувають такі суперечки, проте відразу втручаюся я або батько, і вчимо їх домовлятися".
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"Арабелла більше музична, а Мірабелла більш гнучка. Вона хоче йти на балет. Я вже просто втомилася її утримувати. Вона дуже хоче стати балериною".
Тоді Катя запитала, чому Камалія проти того, щоб одна з її дочок присвятила себе балету, стала професійною балериною.
"Це такі болі потім. Після тридцяти і артрити, і артрози...",- поділилася своїми страхами співачка.
Шанувальники обожнюють Камалію, написали безліч коментарів, похваливши знаменитість як маму.
"У Вас дуже гарна українська мова, як і Ви самі Крас красуня!!! 👏 ", "Позитивна і радісна Мама= супер сім'я💯", " Крассавица Камалия!", "Супер мама!",- написали в коментарях.
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