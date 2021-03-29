Телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала таланти своєї старшої доньки Діани

Як передає Politeka.net, Ребрик разом з чоловіком виховує двох прекрасних дочок. Незважаючи на завантаженість на роботі, телеведуча намагається проводити якомога більше часу зі своєю сім'єю. На свіжому відео, яке актриса опублікувала в Instagram, вона показала, як розважається вечорами зі старшою донькою Діаною, якій 8 років.

Лілія, як прогресивна мама, вирішила дослідити молодіжну соціальну мережу Тік Ток і записала танець разом з донькою. Дівчата стояли на вулиці і були тепло одягнені. Варто відзначити, що Діана і Лілія дуже красиво рухалися. Це не дивно, адже чоловік Лілії Ребрик хореограф. З ним вона познайомилася під час участі в шоу «Танці з зірками».

"Вечірня зарядка", - підписала відео з донькою Ребрик.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Досить піаритися, набридла вже", "Мамина копія", "Нічого собі, у вас дочка така харизматична) круто!", "Ну ви дівчата», "Розумнички", "міміка Ді, це просто вогонь... крута мала", "ого, дівчинка така харизматична, кайф", "класний драйвовий танець вийшов!",- пишуть користувачі Мережі.

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