Підвищення вартості проїзду в маршрутках Києва відстрочили, однак воно все одно відбудеться

Про це повідомили в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Дату подорожчання збираються назвати після середи, 31 березня, коли відбудеться нарада перевізників з представниками КМДА.

Причинами подорожчання називають карантинні обмеження, падіння пасажиропотоку, подорожчання палива, передає "Сьогодні". При цьому підкреслюється, що ціни вирішили підняти ще до введення карантинних обмежень.

"Навколо теми подорожчання проїзду було дуже багато маніпуляцій у ЗМІ. Заявлялося, що нібито приватні перевізники шантажують місто підняттям цін, хоча про подорожчання проїзду ми заявили ще місяць тому. Просто так співпало, що були введені обмеження на перевезення через карантин, а три тижні до цього ми подали документи в департамент транспорту КМДА про подорожчання вартості проїзду", – пояснив глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко.

Відзначається, що незалежно від результатів зустрічі перевізників з керівництвом КМДА, на частині маршрутів подорожчання відбудеться вже в кінці тижня. Так, цієї суботи, 3 квітня, ціни піднімуть до 10 гривень.

"Навіть вартість проїзду в 10 гривень ситуацію вже не врятують, ми зможемо лише мінімізувати свої збитки", – додав Ігор Моїсеєнко.

В Асоціації заявляють, що ресурси перевізників закінчуються, багато з них переживають, що можуть просто збанкрутувати до 9 квітня, а карантин збираються продовжити на більш тривалий термін.

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