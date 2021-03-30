Відомий український шоумен, ведучий "Маски" Володимир Остапчук повідомив про горе в сім'ї

Як передає Politeka.net, про це 36-річний телеведучий розповів у сторіс свого Instagram.

«Поїхав в Умань. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися...", - повідомив телеведучий.

Раніше Остапчук розповідав, що у його бабусі стався інсульт, вона впала, розбила голову і тепер її забрали до себе батьки Володимира. Коли це сталося він приїхав до батьків, щоб провідати бабусю.

Також він показав фото зі своєю бабусею Олею, якій 95 років.

"Ви знаєте, що у мене є дві бабусі, мамина і Татова. І Татова бабуся вона сама жила в селі. Ну, їй звичайно допомагали, батьки приїжджали. І зараз трапилася не дуже хороша штука, у бабусі був інсульт, і бабусю привезли. Тепер у мами моєї дві мами, які живуть в Умані. Приїхав допомогти і звичайно побачити бабульок", - розповідав телеведучий.

Як відомо, Володимир Остапчук народився і виріс в місті Умань на Черкащині. Він був єдиною дитиною в сім'ї. До Києва майбутній телеведучий переїхав у 2009 році. Вже після того, як здобув вищу освіту, до речі. За фахом Володимир Остапчук-філолог.

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