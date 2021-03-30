Відомий український шоумен, ведучий "Маски" Володимир Остапчук повідомив про горе в сім'ї
Як передає Politeka.net, про це 36-річний телеведучий розповів у сторіс свого Instagram.
«Поїхав в Умань. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися...", - повідомив телеведучий.
Раніше Остапчук розповідав, що у його бабусі стався інсульт, вона впала, розбила голову і тепер її забрали до себе батьки Володимира. Коли це сталося він приїхав до батьків, щоб провідати бабусю.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Подорожі позначилися на житті Комарова з "Світ навиворіт", ведучий просить про допомогу: "О Боже, це реально..."
Цього місяця померла остання людина: з карти України зникло відоме село
Українця до останнього відмовлялися рятувати: "Кашляв кров'ю і задихався", нові деталі трагедії в Єгипті
"Перекошений" Кошовий з "Квартал 95" біля дівчини в білому халаті показав, як змінюється за помахом пальців: "Якщо раптом…"
Також він показав фото зі своєю бабусею Олею, якій 95 років.
"Ви знаєте, що у мене є дві бабусі, мамина і Татова. І Татова бабуся вона сама жила в селі. Ну, їй звичайно допомагали, батьки приїжджали. І зараз трапилася не дуже хороша штука, у бабусі був інсульт, і бабусю привезли. Тепер у мами моєї дві мами, які живуть в Умані. Приїхав допомогти і звичайно побачити бабульок", - розповідав телеведучий.
Як відомо, Володимир Остапчук народився і виріс в місті Умань на Черкащині. Він був єдиною дитиною в сім'ї. До Києва майбутній телеведучий переїхав у 2009 році. Вже після того, як здобув вищу освіту, до речі. За фахом Володимир Остапчук-філолог.
Нагадаємо, змучений болями Володимир Остапчук загримів до лікарів посеред ночі, ситуація дуже погана: "хлопців..."
Як повідомляла Politeka, повністю роздягнені Остапчук з дружиною повторили "подвиг" Дорофєєвої і Дантеса: "хочеться знову..."
Також Politeka писала, що дружина ведучого шоу" Маска "Остапчука розговорилася про їхні стосунки:" трохи посварилися, а потім..."