Відомий російський музикант помер через наслідки коронавірусу

Лідер гурту "Старий приятель" Олександр Зарецький пішов з життя на 54-му році. У музиканта стався інфаркт на тлі коронавірусу, після чого він впав у кому. Лікарі так і не змогли вивести артиста з цього стану.

"Друзі, Саші Зарецького більше немає з нами. Дуже важко говорити і писати", - написано на офіційній сторінці групи в Instagram.

Звістка сколихнула мережу.

"Жахливо і сумно....Саша! Спасибі за світлі, добрі, красиві пісні🙌.Царство Небесне... Світла пам'ять🙏 мої найглибші співчуття рідним і близьким", "Я в шоці. Буквально пару, трійку днів тому написав йому в інста привітання з днем народження», «як же так-то... Не вірю. Спасибі за пісні", " в це складно повірити, коли 5 днів тому ти вітав його з народженням. Світла пам'ять!» ,- пишуть в мережі.

Минулого тижня Олександр Зарецький відсвяткував день народження-йому виповнилося 53 роки. Тиждень тому він повідомив в Instagram, що «технічно» поправився після коронавірусної інфекції, оскільки його зняли з карантину.

"Старий приятель" прославився такими хітами «як "новий день календаря", "Московська любов" і " не плач!"Минулого року група відзначала чверть століття. Починав Зарецький в 1995 році спільно з гітаристом Андрієм Шуриковим. На їхньому рахунку десять альбомів в стилі поп-рок і брит-поп.

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