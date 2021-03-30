В Україні змінилася середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій

У лютому 2021 року вона склала 12 49 гривень, що на 212 гривень більше порівняно з січнем (12 337 гривень). Такі дані надала Державна служба статистики.

Повідомляється, що за останній рік (порівняно з лютим минулого року) зарплата зросла на 15,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 7,6%.

Середня зарплата українців за місяць стала більше ще на 200 гривень.

Найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві - 18 504 гривень, найнижча - в Кіровоградській області-9 903 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "інформація та телекомунікації" - 23 001 гривня "фінансова та страхова діяльність" - 22 319 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 7 892 гривень.

Відзначимо, що, згідно з прогнозами економістів, розраховувати на істотне зростання зарплат найближчим часом українцям не доводиться. Так, фахівці очікують, що середня зарплата в Україні до кінця червня залишаться на нинішньому рівні-близько 12,5 тис.гривень. А якщо зростання і буде, то незначним – до 13-13,5 тис.гривень.

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