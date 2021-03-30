Менеджер українського боксера Олександра Усика не виключив його участі в змішаних єдиноборствах
Таку заяву Егіс Клімас зробив коментуючи проведення бою Джошуа-Ф'юрі.
За його словами, для Олександра є пріоритетом поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.
Також Клімас зазначив, що рішення перейти в "клітку" для змішаних єдиноборств Усик буде приймати особисто.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "Я зрозуміла, що потрібно..."
Цього місяця померла остання людина: з карти України зникло відоме село
Українця до останнього відмовлялися рятувати: "Кашляв кров'ю і задихався", нові деталі трагедії в Єгипті
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
"Заява Усика про UFC? Не мені ж виходити в UFC. Саша є Саша. Можливо, це і здійсниться. Хто знає", - пояснив він.
Варто відзначити, що президент UFC Дейна Уайт вже цікавився у Олександра, чи не хоче Він спробувати себе в UFC.
Усик відповів згодою і попросив надіслати йому детальну пропозицію.
Крім того, українець не виключив, що саме Змішані єдиноборства можуть стати його наступним заняттям.
Раніше ми повідомляли, що чемпіон WBA в напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол включив українця Олександра Усика в ТОП - 3 найкращих боксерів світу на даний момент.
Нагада'vj, екс-тренер Усика приголомшив сумними одкровеннями про роботу з чемпіоном: "це було пекло"
Як писала Politeka, Усик назвав нового суперника, якого жадає рознести на рингу: "залишайте пояс і..."
Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі: "Вперед, братик!"