Менеджер українського боксера Олександра Усика не виключив його участі в змішаних єдиноборствах

Таку заяву Егіс Клімас зробив коментуючи проведення бою Джошуа-Ф'юрі.

За його словами, для Олександра є пріоритетом поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

Також Клімас зазначив, що рішення перейти в "клітку" для змішаних єдиноборств Усик буде приймати особисто.

"Заява Усика про UFC? Не мені ж виходити в UFC. Саша є Саша. Можливо, це і здійсниться. Хто знає", - пояснив він.

Варто відзначити, що президент UFC Дейна Уайт вже цікавився у Олександра, чи не хоче Він спробувати себе в UFC.

Усик відповів згодою і попросив надіслати йому детальну пропозицію.

Крім того, українець не виключив, що саме Змішані єдиноборства можуть стати його наступним заняттям.

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