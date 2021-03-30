Пішов з життя віце-президент футбольного клубу " Динамо"
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті київського клубу.
Михайло Тимофійович Петрошенко займався інфраструктурою в клубі ще з часів СРСР.
Саме під його керівництвом були побудовані дитяча школа, клубний манеж і безліч інших об'єктів.
Його серце зупинилося на 82 - му році життя.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "Я зрозуміла, що потрібно..."
Історія 8-річної блогерки і її 13-річного "коханого" отримала жорсткий фінал: "Допомагати треба було раніше..."
Цього місяця померла остання людина: з карти України зникло відоме село
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
"Світла пам'ять про Михайла Тимофійовича назавжди залишиться в наших серцях", - висловив свої співчуття президент "Динамо" Ігор Суркіс.
Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний український футболіст Петро Слободян.
У складі "динамівців" Петро Петрович став володарем Суперкубка УЄФА.
Відомий у минулому гравець київського клубу Петро Петрович Слободян помер на 68-му році життя.
Також ми повідомляли, що від страшної хвороби помер 22-річний футболіст з Кривого Рогу Дмитро Левчук.
Після кількох тижнів у реанімації Дмитру стало гірше і він впав у кому.
Попри всі старання лікарів, життя юного спортсмена обірвалося 5 серпня, коли у нього відмовили нирки.
Нагадаємо, Україна-Франція: сенсаційна помилка арбітра не завадила українцям взяти очки, фото та огляд матчу.
Як писала Politeka, еКС-футболіст збірної України Селезньов назвав Крим російським: "мені що, від матері відмовитися?"
Також футболіст Безус розкритикував українців, які їдуть до Росії: "можна в іншому місці заробити".