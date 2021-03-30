Пішов з життя віце-президент футбольного клубу " Динамо"

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті київського клубу.

Михайло Тимофійович Петрошенко займався інфраструктурою в клубі ще з часів СРСР.

Саме під його керівництвом були побудовані дитяча школа, клубний манеж і безліч інших об'єктів.

Його серце зупинилося на 82 - му році життя.

"Світла пам'ять про Михайла Тимофійовича назавжди залишиться в наших серцях", - висловив свої співчуття президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний український футболіст Петро Слободян.

У складі "динамівців" Петро Петрович став володарем Суперкубка УЄФА.

Відомий у минулому гравець київського клубу Петро Петрович Слободян помер на 68-му році життя.

Також ми повідомляли, що від страшної хвороби помер 22-річний футболіст з Кривого Рогу Дмитро Левчук.

Після кількох тижнів у реанімації Дмитру стало гірше і він впав у кому.

Попри всі старання лікарів, життя юного спортсмена обірвалося 5 серпня, коли у нього відмовили нирки.

Нагадаємо, Україна-Франція: сенсаційна помилка арбітра не завадила українцям взяти очки, фото та огляд матчу.

Як писала Politeka, еКС-футболіст збірної України Селезньов назвав Крим російським: "мені що, від матері відмовитися?"

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