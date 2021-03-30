Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, прогулялася по вулиці
Як пише Politeka.net, Міла Кузнєцова не так давно потрапила до Книги рекордів Гіннеса України. У красуні зафіксували найбільший бюст серед українок. Після цього дівчина стала активно набирати популярність і навіть дебютувала в якості актриси "Дизель шоу". Не забуває модель і про соціальні мережі, де публікує пікантний контент.
Цього разу Міла Кузнєцова поділилася роликом, де була в наряді з великим декольте. Красуня бігла, трясучи своїми "бомбочками". Відео стало ще більш ефектним, адже його сповільнили. "А ви знали що завтра Міжнародний день декольте? Я вже біжу святкувати! Чекаю привітань!",- написала Міла.
Фанати не втрималися від такого гарячого відео і почали активно засипати компліментами дівчину: "Біг для Вас напевно не найлегше заняття, зате з боку виглядає вражаюче!", "Був би конкурс, ти б точно вийшла переможницею", "Варіант на скакалці є?", "Яка неймовірно захоплююча красива богиня", "У тебе шикарні груди і декольте, красуня", "Я не знала про таке свято, але я буду рада йому".
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Нагадаємо, Українка з 15-м розміром розкрила "душу" у кофті з непристойним декольте.
А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром вивалила бюст на стіл перед Крутоголовим з "Дизель Шоу".
Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром розбудила апетит своїм "смачний" бюст.