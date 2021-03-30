"Як багато ти ще міг зробити"

Відома українська співачка Наталя Могилевська емоційно розповіла про втрату близької людини

30 березня стало відомо про те, що з життя пішов український продюсер Олександр Сірий. Причиною його смерті стали ускладнення від COVID-19.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Могилевська опублікувала емоційний пост, присвячений Сірому. Артистка знала його особисто і він, очевидно, був для неї дуже дорогий.

"Мій друг, мій приголомшливий чоловік! Мені дуже шкода. Ми не договорили...Не можу повірити...Дякую за уроки і благословення. Дякую за любов і сердечність. Як багато ти ще міг зробити для музики в нашій країні. Розумна, талановита, сильна, яскрава, іронічна людина, а любити - так королеву і мільйон! Це велика втрата", - відверто написала Могилевська.

Вона також поділилася їх з сірим спільним фото, на якому співачка щасливо посміхається. Втрата продюсера явно сильно її потрясла.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Шкода коли хороші люди йдуть, але їх талант і хороші вчинки залишаться у нас в пам'яті і душі", "світла пам'ять", "співчуття рідним і близьким», «Великий був чоловік. Світла пам'ять", - пишуть люди.

Олександру Сірому було 59 років. Після того, як він підхопив коронавірус його стан різко погіршився і продюсера госпіталізували. Офіційною причиною його смерті називають ускладнення від ковіда.

Нагадаємо, Наталія Могилевська звернулася до українців за допомогою, мережа на вухах: "Даю завдання своєму менеджеру...".

Як повідомляла Politeka, сяюча від щастя Могилевська засвітилася в компанії харизматичного незнайомця: "У нас сьогодні...".

Також Politeka писала, що Наталя Могилевська і Влад Яма віддалися на волю почуттів, вирішивши не стримуватися: "Зцілена...".