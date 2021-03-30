Відома модель і блогер з нарощеними вилицями Анастасія Покрещук, яка брала участь у проекті "Від пацанки до панянки" покрутила стегнами біля подружки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Анастасія показала пустотливі танці під трек BIFFGUYZ і BODYA "Хочу ще". Гарячі танці Покрещук влаштувала відразу після операцій з ліпосакції та нарощування п'ятої точки.

"Носа". - так називає дівчину Анастасія, кружляючи в дикому танці, притискаючись і тискаючи дівчину, яка просто стоїть і чекає, поки у Анастасії закінчиться "заряд" бадьорості.

Шанувальники припустили навіть, що дівчина знаходиться в заручниках у епатажної Покрещук. "Ніс, якщо ти в заручниках, поплескай в долоні в наступному сторіс", - написав шанувальник моделі.

Так може здатися тим, хто стежить за творчістю та інформаціями в блогах. Адже вона надто груба, і найзапекліші шевці могли б брати у Покрещук уроки матірної лайки.

Втім, це не заважає блогеру Анастасії поповнювати армію шанувальників в понад чверть мільйона, і два аккаунти в Instagram, а також радіти життю в будь-яких її проявах.

Фанати, що зазвичай негативно відгукуються про Покрещук нарешті змирилися і стали її розхвалювати, заявляючи про позитив і захоплюючись завжди піднесеним настроєм блогера.

"Це шедевр😂", "Позитив🔥 🔥 🔥", "Ви шикарна😂 😂 😍 😍", "Ахаххаха , ніс в темі 😀 😂 🤣 ", " Незворушна", "Вже таке волосся довге)", "Тигриця 😍 😍 аррр❤️", - написали фанати покрещук.

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