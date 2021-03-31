Відомий уругвайський футболіст втратив маму через коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Daily Mail.

Так, мама відомого уругвайського півзахисника Арсеналу і Атлетіко Лукаса Торрейри померла від ковіду у віці 53 років. Незадовго до цього він залишився без батька - чоловіка знайшли мертвим в озері.

Зазначається, що дізнавшись про хворобу матері, 25-річний гравець зробив паузу в сезоні, щоб їй допомогти.

Півзахисник лондонського Арсеналу, який грає на правах оренди за мадридський Атлетіко, отримав дозвіл покинути тренувальний табір команди і полетів у рідний Уругвай, щоб доглядати за хворою матір'ю. Однак, попри всі зусилля медиків, жінка провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії та померла у вівторок, 30 березня.

Сам футболіст Лукас Торрейра перехворів на коронавірус у листопаді 2020 року під час спалаху ковіду в збірній Уругваю. Тоді вірус був діагностований у 12 футболістів і співробітників "чарруа".

Як відомо, у липні 2018 року Лукас гравцем лондонського "Арсеналу". Контракт було укладено на 5 років, за перехід футболіста "каноніри" заплатили 30 млн євро. 5 жовтня 2020 року "Атлетіко Мадрид" оголосив про підписання орендної угоди з уругвайцем, розрахованим на один сезон. 31 жовтня забив дебютний гол проти "Осасуни".

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