Боксер Олександр Усик здивував новою вагою та оригінальним стилем
Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на Instagram-сторінці його колеги і друга Василя Ломаченка (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованому відео з тренування 34-річний спортсмен похвалився шкарпетками з принтом відомого українського виробника солі.
"Не висип мені сіль на рану", - сказав Усик, чим викликав бурхливу реакцію передплатників Ломаченка.
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"Саша, коли бій? Може вас з Ломою наврочили? Бої раз на рік", "Саша, як завжди, на стилі"," до ніг пуд солі прив'язав", "Шкарпетки вогонь!",- писали в коментарях під відео.
Також Олександр набрав вагу.
Зазначимо, що українець перед боєм з Дереком Чісорою його вага становила 98,4 кілограма.
"Ростемо", - повідомив боксер у підписі до фото, на якому було видно цифра 101,7.
Відзначимо, що наступним противником українського супертяжа може стати англієць Джо Джойс, який поки не програвав на професійному рингу.
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