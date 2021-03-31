Боксер Олександр Усик здивував новою вагою та оригінальним стилем

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на Instagram-сторінці його колеги і друга Василя Ломаченка (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованому відео з тренування 34-річний спортсмен похвалився шкарпетками з принтом відомого українського виробника солі.

"Не висип мені сіль на рану", - сказав Усик, чим викликав бурхливу реакцію передплатників Ломаченка.

"Саша, коли бій? Може вас з Ломою наврочили? Бої раз на рік", "Саша, як завжди, на стилі"," до ніг пуд солі прив'язав", "Шкарпетки вогонь!",- писали в коментарях під відео.

Також Олександр набрав вагу.

Зазначимо, що українець перед боєм з Дереком Чісорою його вага становила 98,4 кілограма.

"Ростемо", - повідомив боксер у підписі до фото, на якому було видно цифра 101,7.





Відзначимо, що наступним противником українського супертяжа може стати англієць Джо Джойс, який поки не програвав на професійному рингу.



Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"











