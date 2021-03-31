Російська журналістка Олена Жигалова приголомшила публіку, опублікувавши фотографію мертвої актриси Людмили Гурченко

30 березня, виповнилося рівно 10 років, як пішла з життя Людмила Гурченко. Як передає Politeka.net, в цей день ведуча популярного YouTube-шоу " Альона, блін!"журналістка Олена Жигалова на своїй сторінці в Instagram виклала архівне фото журналу, на обкладинці якого був знімок народної артистки в труні.

"Зняти цей посмертний портрет було шалено важко в умовах божевільного натовпу і тисняви з людей на Новодівичому кладовищі. Пам'ятаю, як свого фотографа я тримала мало не за комір, щоб він не звалився в буквальному сенсі в могилу", - написала журналістка.

При цьому вона підкреслила, що своєю роботою пишається.

"Останнім бажанням актриси ще за життя було прохання зробити їй ефектний посмертний грим, щоб усі «запам'ятали її красивою» і на фото в пресі їй було б за себе «не соромно». А ми були звичайними журналістами, які робили на совість свою роботу. І я як і раніше вважаю це однією з кращих обкладинок російських таблоїдів тих років», - написала вона.

Відзначимо, вчинок Жигалової розкритикували, як багато зірок, так і користувачі Мережі.

"Альона, це е * * ний пекло! Я щиро думала що ця жесть не твоя вина. Що ти Заручниця статусу і репутації свого роботодавця... Олена, це е * * ний пекло! Ок, труп на обкладинці super, але для чого фото трупа великої актриси в твоїй стрічці? Адже це вже не хроніка. Це усвідомлено! Для чого?",- обурилася російська телеведуча і модель Маша Малиновська.

Не стрималися й інші користувачі Мережі.

"Не можна назвати це роботою, зробленою на совість. Коли є совість, то небіжчиків не фотографують" « "прохання зробити хороший посмертний макіяж і помістити фото трупа на обкладинку журналу - абсолютно різні речі, не виправдовуйте безглузде бажання хайпануть на смерті артистки«," ви пишаєтеся цим???😢 вона велика жінка, приголомшливої краси! Треба було її краще фото поставити, а не це. Вам повинно бути соромно", - пишуть в коментарях.

А ось Лоліта Мілявська поставила посту зі скандальною обкладинкою»лайк".

Нагадаємо, внучку Людмили Гурченко побили в Москві, як виглядає постраждала.

Як повідомляла Politeka, 71-річна Пугачова ошелешила молодою зовнішністю, фото крупним планом: "Гурченко переплюнула!"

Також Politeka писала, що 86-річна Софі Лорен безцеремонно оголила декольте, наплювавши на вік: "італійський варіант Гурченко"