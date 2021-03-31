Інста-блогер Анастасія Покрещук, яка стала знаменитою завдяки участі в шоу" Від пацанки до панянки " і, безсумнівно, збільшенню своїх вилиць до величезних розмірів, похвалилася своїми новими досягненнями

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Покрещук похвалилася якою красивою її зробили в Туреччині. Нагадаємо, модель вирушила до Туреччини підрихтувати своє тіло. Вона відкачала зайві жири, збільшила п'яту точку і "намалювала кубики на пресі.

"😍 😍 😍 І так круто мені зробили в Туреччині. 😍Це велика рідкість тут😅 ☝, так шо шукай посилання в сторі і зберігай💝", - написала епатажна дівчина.

У своєму сторіс Покрещук розповіла, що всі ті рази їй повипалювали волосся, а цього разу вона знайшла класний салон, ось про це, власне її пост...

Шанувальники на ура прийняли новий образ Покрещук, і звичайно відзначили, що вона виглядає навіть дуже милою, якщо не сушати те, що вона говорить, адже після двох секунд прослуховування матершинного грубого голосу моделі, виникає величезне бажання прийняти душ, Очистити нутрощі і сходити до церкви... Покрещук не раз заявляла, що вона цього і домагається, їй так хочеться, що б при її вигляді у людей частішав пульс і вони не встигали добігти до туалету...

Однак, кількість передплатників у зірки постійно збільшується, вона навіть створила другий аккаунт, де також радує своїми знімками люблячих гострі відчуття українців.

Багато фолловери підсміюються над моделлю, проте дівчину це явно не турбує, при нагоді вона може і відправити куди подалі. Тому хейтери довго не затримуються на її сторінці:

Ось що написали шанувальники цього разу під фото знаменитості:

"Покажи хвоста, Аріель 😄❤️", "Аааа божественна 😍😍😍😍", "Дуже гарно зробили🔥", "Вау яка гарна 🔥🔥 колір просто кайф😍😍", "Вау😍, ви неймовірно красива, обожнюю вас ❣️❣️❣️", "Дуже красиво 😍, тобі йде, вид білою і пухнастою милашки 😄", "Яскравіше голлівудських зірок 🔥👏", "А що круто? Помили волосся і на плойку накрутили?", " Ляяяя, ось це киця цаца😍 😍 😍" - написали шанувальники.

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