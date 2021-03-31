Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка бюста 15-го розміру, показала фатальний образ, в якому відзначила своє головне свято

Красуня, яка офіційно визнана володаркою найбільших грудей в Україні, поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла, як відзначила Міжнародний день декольте, який святкують 31 березня.

Як володарка настільки значного бюста, Міла просто не могла проігнорувати це свято. З такого приводу вона відвідала передачу "Ранок з Україною" і розповіла ведучим секрети догляду за своїм "багатством". Як пише Politeka.net, про це модель написала в Instagram. При цьому, у своєму пості вона кокетливо замінила слово груди смайлами з арбузиками.

"31 березня-Всесвітній день декольте. "Ранок з Україною" знає абсолютно всі секрети догляду за кавунчиками, як вам таке свято?",- написала Кузнєцова.

Вона також поділилася знімком, на якому позує в студії з ведучими програми – Анатолієм Анатолійовичем і Марією Мельник. Для появи на телебаченні Міла вибрала розкішне червоне плаття з дуже глибоким декольте, яке за формою нагадує сердечко. На фото стоїть поруч з моделлю Мельник не змогла втриматися, і кинула погляд прямо на груди красуні.

Шанувальники Міли тут же почали коментувати її пост.

"Неможливо відірвати погляд", "свято просто шикарний і я тебе щиро вітаю", "у тебе дуже гарне вбрання, виглядаєш приголомшливо", "зі святом, Милочка я дочекалася фото в цій сукні, ти шикарно виглядаєш", "вітаю вас з вашим заслуженим святом", - пишуть люди.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром відчинила "покласти" у кофті з непристойним декольте.

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