Відома модель Емілі Ратаковски у розстебнутій кофті засвітилася на прогулянці через пару тижнів після народження сина

Першу половину вагітності модель ретельно приховувала своє становище, щоб уникнути зайвої уваги і не перебувати в центрі обговорень, пов'язаних з настільки особистою темою. Після офіційного оголошення Ратаковскі кілька разів влаштовувала пікантні фотосесії без одягу, щоб продемонструвати фігуру, що змінилася.

Проте, після народження сина модель не стала показувати себе і свою фігуру після пологів, чим привернула ще більший інтерес до своєї персони. Як відомо, Ратаковскі завжди мала досить струнку і незвично витончену фігуру не дивлячись на те, що практично не займалася спортом і не приділяла багато часу обмеженням в їжі.

Кілька днів тому Емілі була помічена на прогулянці без чоловіка і дитини, а її вигляд приголомшив мережу. У розстебнутій кофті, прикритій тільки застібкою на грудях, Емілі прогулялася на обличчі улюбленого міста, а демонстрація її плоского живота через пару тижнів після пологів викликала фурор в мережі. Схоже, модель не тільки не набрала багато зайвого, але і успішно скинула решту.

Таккже недавно дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.

"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; німфа припливла; чорт візьми, Емілі, хороша робота! Цілі🙌 👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; Дівчина, це вогонь; а що так можна було? Отетерівши...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності", - відповідають в мережі.

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