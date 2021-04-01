У Росії померла відома актриса, відома за роллю в багатьох популярних серіалах

Як передає Politeka.net, ряд російських ЗМІ повідомив про смерть Ніни Жернакової. Як пише "Кінократія", актриса померла 28 березня від коронавірусної інфекції. Їй було 83 роки.

Повідомляється, що жінка проходила лікування в Маріїнській лікарні, але лікарі виявилися безсилі. Прощання із зіркою проходило в морзі лікувального закладу.

Ніна Жернакова відома багатьом за ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Ментовські війни", "Таємниці слідства" та інші. Актриса за своє життя зіграла безліч епізодичних ролей на телебаченні. Найчастіше її запрошували в кримінальні серіали.

Зазначимо, що Ніна Жернакова народилася 11 жовтня 1933 року. На телебаченні вона почала з'являтися в середині 2000-х. На її рахунку понад півсотні ролей.

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