Відомий український боксер Олександр Усик прокоментував чутки про свій перехід в інший вид спорту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спортсмена у соцмережі.
Так, колишній чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проводив прямий ефір у своєму акаунті в Instagram, під час якого прокоментував чутки про свій перехід в змішані єдиноборства. Боксер зізнався, що просто пожартував з журналістами, однак за "божевільний" гонорар він справді був би готовий розглянути ті чи інші пропозиції.
При цьому він наголосив, що ще не реалізував у боксі все, що планував для себе, тому про інший вид спорту не може бути мови.
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"Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали в той вечір про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки. Я ще не все зробив в боксі, то що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC - швидко зростаючий вид спорту, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт - я подумаю", - сказав боксер.
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