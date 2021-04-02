Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка бюста 15-го розміру, влаштувала незвичайні ігри в лісі

Пишнотіла модель з 15 розміром не любить приховувати свої форми, тому з легкістю демонструє їх при кожному зручному випадку, а також підкреслює фігуру за допомогою нарядів з декольте. Як і завжди, цей раз не став винятком – Міла спровокувала хвилю коментарів через ролик в Instagram.

На відео зірка з'явилася в квітчастій сукні з глибоким вирізом, акуратним макіяжем і укладанням. Як і раніше, акцент на бюсті вийшов досить значущим, адже такі форми приховати нереально. Втім, Міла похвалилася надбанням на камеру і покрутилася біля дерева в той час як до неї підходив нібито небезпечний чоловік в масці.

Таким чином Кузнєцова хотіла пожартувати на тими, хто, як і вона, любить знімати різні ролики на природі:

«А ви боїтеся гуляти по лісі на самоті?😬 🤔 🤫 » ,- написала Міла.

Ось що відповідають фанати:

«Ось це ти красуня, як завжди шикарно виглядаєш😍; Super dans👏; Красотуля, бідні чоловіки; Якщо вночі дуже боюся, а вдень це так крутоо😍❤️; Відео супер ❤️ні не боюся мені подобаються гуляти по лісі воно заспокоює душу ❤; Шалене відео вийшло😂😍Я й у лісі боюся і не в самоті гуляти😂; Ну актриса 👏👏👏 ти у нас дуже смілива😍; Я не боюся, але у мене немає таких форм 😂».

Також раніше Міла розповіла, як відзначила Міжнародний день декольте, який святкують 31 Березня. Як володарка настільки значного бюста, Міла просто не могла проігнорувати це свято. З такого приводу вона відвідала передачу» Ранок з Україною «і розповіла ведучим секрети догляду за своїм»багатством".

Вона також поділилася знімком, на якому позує в студії з ведучими програми – Анатолієм Анатолійовичем і Марією Мельник. Для появи на телебаченні Міла вибрала розкішне червоне плаття з дуже глибоким декольте, яке за формою нагадує сердечко.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром відчинила "покласти" у кофті з непристойним декольте.

А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром вивалила бюст на стіл перед Крутоголовим з "Дизель Шоу".

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром розбудила апетит своїм "смачний" бюст.