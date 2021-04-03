Пенсії в Україні зростуть вже найближчим часом

Як передає Politeka.net, про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Україна 24" ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Вона зазначила, що 1 березня в Україні пройшла індексація пенсій – підвищення в середньому на 300 грн отримали 8 млн українських пенсіонерів.

Так, у квітні перерахують пенсії пенсіонерам, котрі працюють. Це стосується тих, хто до 1 березня отримали не менше 24 місяців додаткового стажу.

А для цього потрібно після призначення пенсії працювати не менше двох років. Надбавка для цієї категорії складе приблизно 2 %.

Крім того, в Мінсоцполітики пообіцяли доплату українцям який вийшли на пенсію в 2019 і 2020 року. У липні 2021 року їх виплата збільшиться на 100 гривень.

Нагадаємо, проколо 4,6 млн українців (41,2% від загального числа пенсіонерів) отримують щомісяця виплати в розмірі від 2000 до 3000 гривень, а найбільшими пенсіями можуть похвалитися жителі Києва (4769 грн), Донецької (4516 грн) і Луганської областей (4201 грн).

Всього 3% від усього числа пенсіонерів отримують виплату від 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що підвищення пенсій позначиться на ціні продуктів: за що доведеться заплатити українцям набагато дорожче.

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