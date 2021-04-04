Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, поділилася кадром з новим образом

Після того, як дівчина знайшла свою популярність в Instagram, вона почала активно вести свій профіль і ділитися різними фото на своїй сторінці. Оскільки дівчина є рекламним представником відомих брендів одягу, її образи на знімках рідко повторюються.

При цьому сама Гюль робить акценти саме на своїх формах, завдяки яким і прославилася. Бюст шостого розміру Бахарі зазвичай підкреслює короткими топами, а низ - або вузькими спідницями, або лосинами, щоб продемонструвати округлі стегна.

Як видно на фото, представленому в сторі, дівчина в звичайному житті віддає перевагу класичним спортивним костюмам. І хоча Бахарі насправді майже не займається спортом, такі образи їй до душі.

Варто відзначити, що заради таких пишних форм модель набрала більш ніж двадцять кілограм і продовжує акцентувати увагу на цьому, адже їй подобаються такі зміни.

Наприклад, під останнім фото в профіді дівчина зазначила, що хоче добре виглядати, навіть якщо поправилася:

"Ці льодяники на паличці низькокалорійні і спеціально створені для того, щоб я відчувала ситість між прийомами їжі 🍭 я безумовно потайки їла закуски, і це позначилося на моєму животі. Тепер контролюють це", - написала Бахарі.

Фанати не стали її ігнорувати:

"Яка велика; ви стали ще сміливіше😮 ваш десерт дуже хороший; сенсаційний образ малятка; красивий бікіні; Повір мені вона того варта; закінчується гламуром і красою людина; красива метелик; Вам смачно?; Ти занадто солодка людина, як льодяник».