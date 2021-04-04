Погода в Україні 4 квітня зіпсує плани українців, які зраділи весняному потеплінню

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в неділю практично у всіх регіонах очікуються дощі, які місцями будуть переходити у мокрий сніг. У деяких регіонах похолодає до мінусової температури.

Так, у західних областях 4 квітня буде найхолодніше. Вдень температура триматиметься в районі 6-9 градусів, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Через різке зниження температури в неділю на Заході може йти мокрий сніг.

У центральних областях буде трохи тепліше. Температура підніметься до 8-10 градусів. Очікуються опади і невеликий мінус вночі.

Східні регіони негода не пощадить. Там дощитиме і буде сиро. Стовпчики термометра прогріються до 8-10 градусів. Вночі температура може опуститься до нуля.

Південь дощі теж не обійдуть стороною. Вдень там очікуються опади і 9-11 градусів тепла.

Дощі в неділю не доберуться лише до двох областей: Волинської та Рівненської. Там буде сонячно, але температура опуститься до 6-8 градусів.

Варто відзначити, що вже з понеділка в Україні очікуються дощі з грозами і нічні заморозки.

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