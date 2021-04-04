До чого готуватися порушникам

Роботодавцям загрожують штрафи за порушення карантинних норм

Глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан розповів про штрафи, які загрожують за порушення карантинних обмежень. Мінімальна сума складе 34 тисячі гривень.

Про це чиновник розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, в результаті перевірки роботи організованих державних і приватних колективів минулого тижня в Києві з'ясувалося, що в більшості офісів не дотримуються обмеження.

За словами Рубана, 85% колективів працювали в повному обсязі без масок, і не дотримуючись дистанції.

Тому таким роботодавцям загрожує штраф у мінімальному розмірі 34 тисячі гривень. З порушниками працюватимуть правоохоронці.

Як відомо, з п'ятого квітня в Києві діятиме жорсткий локдаун. У столиці закриють всі школи та дитсадки, а громадський транспорт працюватиме за спецпропусками.

Роботодавцям рекомендують відправити співробітників на віддалену роботу або, якщо є можливість, надати відпустки.

Заклади громадського харчування продовжать працювати тільки на доставку або на винос.

Раніше ми писали, що перший заступник київського міського голови Микола Поворозник заявив, що в столиці загострюється ситуація з лікарнями для хворих коронавірусом.

За словами чиновника, вісім місяців тому влада звернулася до НАСН допомогти в госпіталізації та лікуванні хворих COVID-19, проте через такий термін там погодилися прийняти лише десять хворих через відсутність місць.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

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