Американська модель і актриса Емілі Ратаковски у простій білизні і з мінімумом макіяжу може підкорити вдалим чином
Знаменита супермодель під час фотосесій зовсім не бентежиться, навіть якщо позує в одній білизні. Оскільки Емілі вважає, що тіло прекрасно в будь-якому вигляді, вона виступає за природність і навіть на показах просить візажистів, щоб використовували на її обличчі мінімум макіяжу.
Як можна помітити, в рекламних фотосесіях красуня своїм правилам не поступається. Оскільки також Ратаковскі не любить укладку, її вона практично не використовує.
До жаху боячись зіпсувати волосся, Емілі відмовляється від частих завивок і стайлінгових засобів. Одного разу зірка навіть заявила, що не хоче стати другою Наомі (мова про супермоделі Наомі Кемпбелл, яка облисіла через часте і непомірне використання укладок і нарощувань. – прима. Ред.).
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У бордовому комплекті смаглявиця модель відчувала себе досить впевнено, тому з легкістю крутилася перед камерою і виблискувала бюстом, піднімаючи руки. У коментарі шанувальники написали" додайте градуса", радячи продовжити зйомку.
Як відомо, дівчина народила 8 березня свого первістка, після чого тимчасово припинила балувати шанувальників спокусливими кадрами, повністю віддавшись материнству. Тому в мережі часто згадують, якою вона була до вагітності, показавши її найчарівніші образи.
Так, на другому опублікованому кадрі Ратаковскі постала в мікробікіні леопардового забарвлення. Дівчина вибрала найбільш вражаючий ракурс для фото, повернувшись до камери спиною, тим самим давши фанатам можливість насолодитися своєю пружною красою.
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