Колишня солістка популярного українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха вразила фізичною формою і розкрила, за чим сумує під час карантину

Співачка, яка віднедавна стала сольною виконавицею, поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому Вікторія розповіла про ще одну зміну у своєму житті у зв'язку з карантином.

"Пандемія торкнулася не тільки концертну діяльність, а й кінотеатри. А ви сумуєте за показами фільмів в кінозалах або переходите на онлайн-перегляди?", - написала зірка.

Цей пост вона супроводила своїм знімком. На фото Смеюха стоїть на сходах на тлі білої стіни з великим написом "Кіно" англійською мовою. Однак, співачка вирішила зробити знімок більш цікавим, прийнявши незвичайну позу. Так, вона високо підняла одну ногу, поставивши її на полицю. Розтяжка красуні дійсно вражає.

Для знімка Смеюха вибрала повсякденне вбрання у вигляді джинсів в обтяжку, кофти в смужку і шкіряного піджака.

Її шанувальники тут же відреагували на пост співачки.

"У нас все працює", "дуже, дуже красива, стильна, чарівна!", "Фотка, як завжди-вогонь!", "Віка крутенная!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Смеюха показала себе на пляжі. На прогулянку красуня вийшла в сміливому образі-на ній коротенькі джинсові шортики і червона толстовка оверсайз.

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні: "Хто з вас любить ризик так само?".

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