Погода в Україні 6 квітня розділить країну навпіл, влаштувавши справжні температурні гойдалки

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у вівторок в західні регіони повернеться зима з мокрим снігом і різким зниженням температури. Зате в східних регіонах знову буде тепло і без опадів. Таким чином, Україна буквально буде розділена навпіл двома сезонами.

Так, у західних областях 6 квітня очікується різке похолодання з мокрим снігом. Вдень температура опуститься до 3-5 градусів, а вночі очікуються невеликі заморозки. Сніг йтиме і вдень, і вночі.

Центральні регіони негода не торкнеться, але вночі температура теж знизиться до нуля. Вдень буде хмарно, але тепло – близько 10 градусів. У Києві вдень очікується 10-12 градусів тепла, а вночі похолодає до 1-3 градусів.

На півдні у вівторок буде сонячно. Стовпчики термометра прогріються до 9-12 градусів тепла. Опадів не очікується.

У східних областях після тривалих дощів теж буде тепло і сухо. Температура прогріється до 10-12 градусів.

Варто відзначити, що вже в середу опади накриють всю територію України. Постраждають абсолютно всі області. Негода затримається в Україні до 9 квітня.

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