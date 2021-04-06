Українцям вирішили суттєво урізати лікарняні

Про це йдеться в законопроекті, який розробило Міністерство соціальної політики, пише «Обозреватель».

Зараз в Україні перші п'ять днів хвороби оплачує роботодавець, а за кожен наступний – Фонд соціального страхування, якому працівники платять внески з кожної зарплати. За новими правилами Мінсоцполітики пропонує перші 10 днів оплачувати роботодавцю.

Фактично це призведе до того, що за рахунок соціального страхування будуть оплачувати тільки серйозні захворювання, пояснив колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

Розмір лікарняних хочуть прив'язати до стажу:

50% середньої заробітної плати-якщо є до 5 років стажу (зараз до 3 років);

60% середньої заробітної плати - від 5 до 10 років (зараз від 3 до 5 років);

70% середньої заробітної плати - від 10 до 15 років (зараз від 5 до 8 років);

80% середньої заробітної плати - від 15 до 20 років;

100% середньої заробітної плати - від 20 років (зараз від 8 років).

Ще одним нововведенням є те, що Фонд соціального страхування хочуть повністю підпорядкувати державі. З цим звичайно ж не згодні профспілки, які втратять реальний вплив на фонд.

"Зараз це захищений ресурс, якщо ці кошти перейдуть в бюджетні, може бути ситуація, коли, наприклад, немає коштів, значить, в цьому році будемо отримувати мінімальні лікарняні. Це крок до державної системи...", - говорить заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін.

Крім описаних нововведень, у відомстві пропонують посилити і контроль-перевіряти лікарняні і штрафувати тих лікарів, які виписали фальшиві. Ні для кого не секрет, що такі в Україні можна купити просто в Інтернеті.

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