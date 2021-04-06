В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на 6 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За даними Українського гідромедцентру, 7 квітня в північних, і в більшості центральних областей очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.
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У зв'язку з посиленням поривів вітру до 15-20 м/с, синоптики оголосили про "жовтий" рівень небезпеки.
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