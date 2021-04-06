В Україні очікується погіршення погодних умов Як передає Politeka.net, прогнозом на 6 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, на Благовіщення українцям не варто чекати теплої погоди.

"Холодна повітряна маса організовує низьку температуру повітря і мокрий сніг на півночі, місцями в західних і центральних областях України", - зазначила Діденко. Синоптик зазначає, стовпчики термометрів у цих областях не піднімуться вище 5 градусів тепла.



Пощастить жителям Донецької та Луганської областей - там очікує потепління до 18 градусів. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях України пройдуть дощі, а вітер посилиться до поривчастого.

Негода накриє і столицю. "Очікується похолодання до денних+3 + 5 градусів. Дощ буде перетворюватися на мокрий сніг", - повідомила Діденко.

За словами синоптика, погода в Україні нормалізується тільки на вихідних.