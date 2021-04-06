В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, прогнозом на 6 квітня поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, на Благовіщення українцям не варто чекати теплої погоди.
"Холодна повітряна маса організовує низьку температуру повітря і мокрий сніг на півночі, місцями в західних і центральних областях України", - зазначила Діденко.
Синоптик зазначає, стовпчики термометрів у цих областях не піднімуться вище 5 градусів тепла.

Пощастить жителям Донецької та Луганської областей - там очікує потепління до 18 градусів.

На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях України пройдуть дощі, а вітер посилиться до поривчастого.
Негода накриє і столицю.
"Очікується похолодання до денних+3 + 5 градусів. Дощ буде перетворюватися на мокрий сніг", - повідомила Діденко.
За словами синоптика, погода в Україні нормалізується тільки на вихідних.

За даними Українського гідромедцентру, 7 квітня в північних, і в більшості центральних областей очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

Популярні новини зараз

Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."

Розмальована Оля Полякова переборщила зі збільшенням губ і не тільки: "Без фільтрів..."

Ведучий Остапчук, який пережив "міні-операцію", змінився до невпізнання: "Вставляли четверо людей..."

Трагічно загинув знаменитий співак, учасник культового талант-шоу: "Він потрапив у…"

Кароль у максимально відкритій сукні перетворилася на фатальну діву: "Тіночка, та ви горите"
Показати ще

У зв'язку з посиленням поривів вітру до 15-20 м/с, синоптики оголосили про "жовтий" рівень небезпеки.

Нагадаємо, що дощі і морози розділять Україну на зони, кому не пощастить: «похолодає до -4 і...».

Як повідомляла Politeka, натовпи людей знову вийшли на одеські пляжі, відео: "не завадили карантин і негода".

Також Politeka писала, що негода обрушиться на харків'ян, синоптики попередили про грози: "накриє туман, а потім...".