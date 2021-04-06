Відома українська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян,. показала себе в спальні

Як пише Politeka.net, Київська модель зробила безліч операцій, щоб бути більш привабливою. Дівчина обожнює увагу і постійно епатує ефектними і відвертими образами. Зірка зібрала сотні тисяч фанатів в Instagram і регулярно радує контентом.

Цього разу красуня показала в сторіс Instagram фото, де хвалилася обновкою-сумочкою. Зірка була в сорочці, яку розкрила, чорному топі і мініатюрних шортиках. Як можна помітити, Олена стояла в спальні біля ліжка.

Фанати не змогли написати компліменти під фото або поставити лайки, адже воно було розміщено в тій частині Instagram, де немає подібних функцій, а тільки зворотний зв'язок, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "Ти така гаряча і красива, це вогнище"

Ми писали, що київська модель Олена Омович показала спекотне фото в купальнику.

Як видно, Олена відображена стоячи на балкончику, залитому сонячним світлом. Перед камерою вона з'явилася в крихітному сріблястому купальнику, який ледь утримує її силіконові груди і підкреслює худеньку фігурку.

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