Російський актор родом з Одеси Юрій Стоянов розповів, як через безгрошів'я не зміг допомогти батькові, який помирав у Києві

Знаменитий одесит дав інтерв'ю ведучому YouTube-каналу "Емпатія Манучі" В'ячеславу Манучарову.

Юрій Стоянов згадав, як у 90-ті у нього не було грошей допомогти вмираючому в Києві батькові.

«У 1993 році, коли країна розвалювалася, він у Києві лежав у лікарні. А у мене грошей немає, ну немає грошей. Якісь я напозичав. І лікар каже: "У нас немає фізрозчину". І він мені дає адресу, потрібно поїхати на Дарницю, на околицю міста, дати 200 доларів і мені видадуть дві банки фізрозчину. Грошей немає батька навіть вилікувати", - розповів артист.

За словами Стоянова батько трепетно ставився до його творчості, і, ймовірно, відчував, що "Городок" стане успішний проектом. Актор шкодує, що батько так і не дожив до того часу, коли це сталося.

"Тоді залишався рівно рік до запуску програми «Городок». Він помер, коли ми зняли Перший випуск... Я до нього приїхав, а він напівбезсознательний каже: "навіщо ж ти до мене приїхав? А як же там твій "Городок"?". Він не сказав "Як там твій БДТ?", він сказав: "Як там твій "Городок"?". Значить, він щось відчув", - розповів актор.

"Городок" - телевізійна сатирична програма за участю Юрія Стоянова та Іллі Олейникова. Випускалася з квітня 1993 року. У листопаді 2012 року помер Ілля Олейников, і в зв'язку з цим програма була закрита.

Всього було 439 випусків.

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