Американський боксер Майкл Хантер розповів про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі
За словами боксера, українцю не вистачає якостей, властивих бійцям у цій категорії.
"Думаю, що йому буде важко отримати бої з топовими супертяжами. У нього немає нокаутуючого удару, а фани люблять дивитися, як падають величезні хлопці", - пояснив Хантер в коментарі Sky Sports.
Американець зазначив, що тому інші боксери "не поважають" його.
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"Усик - справжній боксер, але в супертяжах цього недостатньо. Суперники не бачать в ньому супертяжа і не поважають його. Потенційний бій з Джо Джойсом - хороший шлях. Тільки шлях обов'язкового претендента може привести його до великих боїв", - поділився боксер.
Нагадаємо, у 2017 році український боксер ще у важкій вазі захистив звання чемпіона світу за версією WBO, перемігши за очками американця Майкла Хантера.
Тоді судді віддали перемогу Олександру одноголосним рішенням.
Раніше Усик зізнався, за "божевільний" гонорар він дійсно був би готовий розглянути ті чи інші пропозиції для участі в змішаних єдиноборствах.
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