Відомий український боксер Олександр Усик опинився на останньому місці у рейтингу суперважкоатлетів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на xsport.ua.

Так, в оновленій десятці найкращих супертяжів від The ​​Ring Усик опинився на останньому місці (18-0, 13 КО).

При цьому у виданні засумнівались в об'єктивності такої оцінки.

Приміром, у BoxRec все вираховує комп'ютер, тому Оскар Рівас (27-1, 19 КО) там ніяк не міг виявитися вище українця. Тим більше, колумбієць боксуватиме в інший, абсолютно новій ваговій категорії. Однак The Ring запевняє, що їхні рейтинги є найбільш авторитетними.

"Журнал The Ring представив рейтинги в дивізіонах в 1925 році і до сьогоднішнього дня вони залишаються авторитетними. Без перебільшення можна сказати, що ці незалежні рейтинги найшанованіші і точними в сучасному боксерському світі. Рейтингова панель складається з десятка експертів по всьому світу. Думки розділяються, проводяться дебати, остаточне рішення приймається демократичним шляхом. Звучить легко, але це може бути трудомістким процесом", - розповіли у журналі.

Таким чином, зовсім не комп'ютер, а люди в обличчі експертів поставили Усика на десяте місце в рейтингу хевівейта, нижче Майкла Хантера (19-1-1, 13 КО), якого українець побив ще в крузервейті.

"І тому логічний висновок - експерти продовжують сприймати окремо Усика-важкоатлета і Усика-супертяжа. У крузервейті він став абсолютним чемпіоном світу і заслужив цим місце в топ-10 Р4Р. Але в хевівейті побив тільки Чазз Уїзерспуна і Дерека Чісору, тому лише замикає першу десятку дивізіону", - наголосили спортивні оглядачі.

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