Відома українська модель Інна Горячквоська, володарка 15-го розміру бюста, показала ефектний танець на відпочинку
Як пише Politeka.net, Інна вже досить давно відпочиває в Мексиці. Дівчина регулярно ділитися фото і відео, де демонструє ефектні купальники і вбрання з декольте. Зірка не соромиться свого тіла, розбурхуючи об'ємними формами фанатів.
Цього разу Інна вирішила показати танець у прозорому вбранні та білій білизні. Зірка позувала біля Пальми, танцюючи під музику. На вулиці був вітер, тому прозора тканина піднімалася від поривів.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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Раніше ми писали, що популярна українська модель плюс-сайз Інна Горячковська показала себе, захоплюючи сміливістю.
Інна здалася в червоному купальнику з білими квіточками, а образ доповнила стильними окулярами. Зірка стояла в басейні, танцюючи під музику і трясучи пишним бюстом у величезному декольте.
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