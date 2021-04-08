Відома модель Емілі Ратаковски у ліжку показала пікантний вигляд у білій сорочці
Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі вважається мало не королевою серед моделей, що демонструють своє декольте. Дівчині не тільки дісталися від природи пишні форми і тонка талія, але вона ще й яро виступає за природність у всіх проявах.
І хоча дівчину не раз підозрювали в тому, що вона збільшувала губи, сама Емілі це все ще заперечує. Як можна помітити, неймовірно струнка фігура і виразне обличчя дуже швидко зробили Емілі знаменитою і затребуваною. Навіть в Instagram її фото активно публікують на різних фан-акаунтах, а шанувальники вражаються її образам.
У простій білій сорочці з глибоким вирізом і окулярах для кращого зору дівчині навіть так вдалося створити простий, але вдалий домашній лук. Ратаковскі дуже багато часу приділяє повноцінним спортивним тренуванням.
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«В кінці кожного дня, навіть якщо я сильно втомилася, я намагаюся хоча б трохи позайматися спортом. Це може бути довга прогулянка або заняття йогою,» - помічала раніше Емілі.
Після народження малюка супермодель Емілі Ратаковскі не стала показувати себе кожен день в Instagram, проте, через кілька тижнів модель все ж повернулася і приголомшила всіх ефектним виглядом. Зірка засвітила себе після пологів, а також показала, як годує новонародженого сина під час відпочинку. Вважаючи це природним процесом, Емілі не стала прикривати бюст.
"Потрібна ланцюжок з ім'ям !!!!; Так. Багато. Люблю; стала набагато соковитіше☺ так ви підросли, міс; Мама, але зроби це модно ❤️; ця дитина живе кращим життям☺; Емілі, ти тепер матуся☺; він ще знає свою стать?; медовий кролик; у тебе ідеальне тіло🙈; найкрасивіша мама; ангели у плоті; ну навіщо соромитися – розкіш; Емілі ніби і не народжувала зовсім».
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А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні