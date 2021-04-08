Жінка розповіла про події в її й житті дочки

Не так давно прогримів скандал з двома блогерами, 8-річної Мілани Маханець і 13-річного Паші Пая, які демонстрували "недитячі" почуття

Свої відео два неповнолітніх блогера виставляли в соціальній мережі LIKEE, передає Politeka.net. Контент шокував громадськість, тому акаунти "героїв" були заблоковані, а поліція відкрила кримінальне провадження.

До слова, Мілана Маханець виявилася онукою головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Сергія Шумейка який заявив, що не стежить за дитиною, адже цим повинна займатися її мати.

Так, мати дівчинки, Дар'я, днями прокоментувала в програмі "Зірковий шлях" ситуацію, що склалася. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами жінки, немає нічого кримінального, що її 8-річна дочка цілується з 13-річним хлопчиком, адже вони друзі. Дарина зазначила - у її дочки і підлітка - дитячі стосунки. Дівчинка у відповідь лише посміхнулася, нібито соромлячись.

Зараз мати найбільше обурює те, що сторінки дітей починають блокувати.

"Зараз у дитини, яка і так травмована, забираємо останнє, що її взагалі підтримує", - зі сльозами на очах вимовила Дар'я.

Відзначимо, що в мережі стали критикувати матір Мілани за те, що та не займається з дочкою, а лише розвиває її соцмережі.

Жінка ж пояснила - Мілана не ходить на заняття, бо, надто популярна і вони не знайшли відповідної школи. Однак Дар'я стверджує, що її дочка не відстає від однолітків, а погана мова дівчинки пов'язана з тим, що та стала свідком домашнього насильства.

Нагадаємо, що у мережі помітили важливу деталь у скандалі з малолітніми блогерами: покарати матір не вийде"

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