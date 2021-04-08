Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в максимально гарячому образі

Як пише Politeka.net, Зарицька активно пропагує бодіпозитив і не соромиться свого тіла. Дівчина хоч і зазначила, що набрала трохи більше, ніж їй було б комфортно, але це їй не заважає публікувати дуже пікантні кадри в Instagram.

Красуня вирішила показати, як виглядає зовсім без одягу і білизни. Олександра тільки показала ельфійські вушка, а в руках тримала засохлі квіти. Кадр вийшов дуже ніжним і спокусливим і відразу спровокував фанатів на компліменти:

"У тебе завжди були такі вуха?) ", "Все ок?", "Будь моєю феєю", " шикарна. Образ йде на 100000%", "чому так красиво", "ви така красива, ааааа".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Олександра Зарицька похвалилася зовнішністю в напівпрозорій спідниці.

Зарицька була в малиновому корсеті, білій сорочці і чорній напівпрозорій спідничці, крізь яку можна було розглянути ніжки зірки, взуті в грубі черевики.

Колеги зірки були одягнені в таких же кольорах, але в інших костюмах.

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