В Україні в силу вступив закон про "карантинні виплати" для українців
Документ спрямований на підтримку застрахованих осіб у зв'язку з введенням обмежувальних протиепідемічних заходів, які призвели до тимчасової зупинки діяльності, і передбачає одноразову виплату в розмірі 8 тис.грн.
Щоб отримати допомогу, основний вид діяльності ФОП і найманих працівників повинен входити до переліку основних видів економічної діяльності. Також бізнес повинен бути зареєстрований в регіоні, що знаходиться в" червоній " зоні епідопасності.
Ті, хто отримував торік допомогу, може претендувати на неї і зараз. Звернутися можна протягом 30 днів з дня встановлення жорстких обмежень. Якщо в регіоні вже діє або діяв жорсткий карантин, відлік починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з сьогоднішнього дня.
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Як отримати виплати через портал «Дія»:
- Спочатку потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua.за допомогою електронного підпису або BankID.
- У розділі "Послуги «вибрати» одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".
- Портал перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду на відповідність умовам отримання допомоги.
- У заяві вказати: П.і. б., дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта.
Вказати адресу реєстрації.
- Додати номер банківського рахунку за стандартом IBAN.
- Перевірити і відправити заповнену заяву.
- Очікувати повідомлення про нарахування виплат.
Як отримати виплату через додаток "Дія"
Для цього необхідно увійти в додаток і вибрати розділ «Послуги», натиснути на «одноразова допомога». Система перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду.
Далі потрібно ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN і очікувати оповіщення про опрацювання заяви.
Хто не зможе повчити допомогу:
- наймані працівники, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- працівники, середня зарплата яких перевищує 30 тис. грн на місяць (враховуються всі три місяці останнього звітного кварталу, що передує місяцю, в якому подається звернення);
- працівники, які працюють за сумісництвом.
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