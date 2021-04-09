В Україні в силу вступив закон про "карантинні виплати" для українців

Документ спрямований на підтримку застрахованих осіб у зв'язку з введенням обмежувальних протиепідемічних заходів, які призвели до тимчасової зупинки діяльності, і передбачає одноразову виплату в розмірі 8 тис.грн.

Щоб отримати допомогу, основний вид діяльності ФОП і найманих працівників повинен входити до переліку основних видів економічної діяльності. Також бізнес повинен бути зареєстрований в регіоні, що знаходиться в" червоній " зоні епідопасності.

Ті, хто отримував торік допомогу, може претендувати на неї і зараз. Звернутися можна протягом 30 днів з дня встановлення жорстких обмежень. Якщо в регіоні вже діє або діяв жорсткий карантин, відлік починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з сьогоднішнього дня.

Як отримати виплати через портал «Дія»:

Спочатку потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua.за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги «вибрати» одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".

Портал перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду на відповідність умовам отримання допомоги.

У заяві вказати: П.і. б., дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта.

Вказати адресу реєстрації.

Вказати адресу реєстрації. Додати номер банківського рахунку за стандартом IBAN.

Перевірити і відправити заповнену заяву.

Очікувати повідомлення про нарахування виплат.

Як отримати виплату через додаток "Дія"

Для цього необхідно увійти в додаток і вибрати розділ «Послуги», натиснути на «одноразова допомога». Система перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду.

Далі потрібно ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN і очікувати оповіщення про опрацювання заяви.

Хто не зможе повчити допомогу:

наймані працівники, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

працівники, середня зарплата яких перевищує 30 тис. грн на місяць (враховуються всі три місяці останнього звітного кварталу, що передує місяцю, в якому подається звернення);

працівники, які працюють за сумісництвом.

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