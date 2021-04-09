Українська актриса Радміла Щоголева, яку всі знають як Гелю з "СВ Шоу", несподівано повернулася на телебачення

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу пародій «Ліпсінк батл» з'явився анонс майбутнього ефіру. На короткому відео ведучий шоу Потап представив залу виконавицю ролі Гелі в легендарному комедійному проекті Вєрки Сердючки "СВ Шоу".

Актриса Радміла Щоголева, яка на довгий час пропала зі сцени, судячи з усього, вирішила повернутися в медійний простір. Вона була дуже щаслива, правда, одягнена була трохи дивно. На жінці красувалася безформна сорочка і довга спідниця, під якою вона сховала свою фігуру.

"Пам’ятаєте Гелю з «СВ-шоу»? Уже завтра на «Ліпсінк Батл» завітає легендарна Геля, яка багато років була незмінною супутницею Вєрки Сердючки. Акторка прийшла, аби підтримати Дмитра Танковича і зробити йому несподівану пропозицію: поїхати разом із ним на гастролі, якщо він буде другим складом виступати в образі Сердючки", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях не зраділи новині.

"Звідки вона вилізла?", "Дивна якась", «Кому вона вже потрібна», "Ого", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "німа" подружка Сердючки раптово заговорила і розкрила правду про розставання з Данилком: "звинувачували в...".

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка і Геля з'явилися разом і викликали фурор, яскраві кадри: "я хотіла зробити сюрприз...".

Також Politeka писала, що Геля з СВ Шоу зізналася, куди зникла і чому втекла від Вєрки Сердючки.