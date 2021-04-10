Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здивувала зовнішністю, звернувшись до українців

Артистка зараз знаходиться на піку популярності, тому вона знімається в різних проєктах і стає героїнею різних рекламних відео і фотосесіій, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня вирушила по роботі за кордон, про що повідомила у своєму Instagram, проте, можливо, вже повернулася на Батьківщину.

Крім того, артистка разом з чоловіком, артистом Володимиром Дантесом, раніше вирушали в подорож до Йорданії в рамках шоу "Орел і решка". Декілька годин назад красуня звернулася в сторіс до українців, запропонувавши їм приєднатися до перегляду нового випуску.

При цьому зірка здивувала зовнішністю. Видно, що Надя була після сну. Вона ще лежала в ліжку. Її волосся було розкидане на подушці. Артистка була без макіяжу і сонна, тому застосувала маску, що змінила їй колір очей.

Для відпочинку Надя вибрала рожеву піжаму, яка виглядала з-під ковдри - така тепла і ніжна.

"Не пропустіть, будь ласка", - вимовила артистка.

Нагадаємо, зараз Надя Дорофєєва уважно доглядає за собою, адже професія артистки зобов'язує.

Красуня ніколи не лягала спати при макіяжі, п'є багато води й зволожує шкіру. За словами красуні, після вмивання і перед нанесенням крему, вона очищає шкіру міцелярною водою і наносить тонік.

Крім того, зірка намагається завжди знайти час на відпочинок. Надя любить грамотно планувати свій день, щоб встигати по максимуму і висипатися.

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