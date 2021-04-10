Українська співачка Вікторія Смеюха, яка почала самостійну кар'єру, показала, як працюють артисти поза сценою
Цікаві кадри вона виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Артистка зізналася, що перед написанням хітів, їм доводиться довго і виснажливо тренуватися.
"Так-так, а ви думали, хіти записуються легко?🤩 🎼 🎧 🎤Іноді мені здається, що це нескінченний процес🤪: в задушливому приміщенні, з багатогодинними " поїхали!"🎬і " Стоп!». ❌ 😄 ",- написала вона.
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Смеюха уточнила, що на відео показано не секретне тренування бійців невидимого фронту, а розминка за методикою Стрельникової, яка допомагає стати бадьорою і знаходити в собі сили, навіть для найскладніших нот.
"Я знаю, що вам дуже цікаво за лаштунками і з задоволенням показую вам фрагменти того, як працюють артисти поза сценою.😍», - зазначила Вікторія.
Її шанувальники оцінили відео, зазначивши, що праця артиста досить важка.
"Нелегка праця артиста😍",
"Дуже незвично, але прикольно!",
"Хорошо що нежиті немає😂 😂", - висловилися в мережі.
Нагадавши, Смеюха з " НеАнгелів "показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні:" хто з вас любить ризик так само?".
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