Зірка "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" Лера Товстолес розпалила публіку яскравим фото, нарвавшись на компліменти

Як передає Politeka.net, красуня відзначила день народження, зробивши свіжий пост у себе в Instagram.

Зазвичай Лера любить епатувати пікантними нарядами та зухвалими позами, але в цей раз дівчина вела себе куди скромніше, подорослішала як ніяк. З гламуру - тільки пишна укладка. А, так, вона позувала в чорній спортивній кофті з білими смугами.

"26. У мене сьогодні день народження 😃", - повідомила Товстолес, продемонструвавши крупним планом красу, якою її щедро нагородила природа. Ніжні риси обличчя, мигдалеподібні очі й пухкі губи - хто від такого встоїть? Публіка засипала актрису компліментами.

"Красива дуже🥰"; "З днем Народження Вас!!! Вітаю найвеселішу красуню))"; "З Днем Народження, крихітка 🥳 😘"; "Happy Birthday to you! 🎂 😃 👍 З найкращими побажаннями, ви моя найулюбленіша актриса на "кварталі"!🙈"; "Нехай збуваються всі твої заповітні мрії і сонце буде там де ти !!! ☀️😘"; "Лєрочка з днем народження 🥳 Сонячна красива і позитивна😍Бажаю щоб всі поставлені цілі впали до ніг 👌 😉"; "нехай у твоєму житті завжди буде подвійна суцільна біла смуга... як на тобі коротше".

Примітно, що Лера отримала освіту за спеціальністю "Фінанси і кредит", пов'язавши своє життя з зовсім іншою сферою. Крім "кварталу" дівчина брала участь в "Лізі сміху" та "Розсміши коміка". Крім того, у довгоногої красуні за плечима модельна кар'єра, вона навіть виходила на подіум разом з Іриною Шейк.

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