Скандальний американський актор Маколей Калкін вперше став батьком

Як стало відомо, у 40-річного актора і його дівчини-33-річної актриси бренди Сонг народився первісток. Про це повідомляє видання Esquire. Втім, відомо, що дитина з'явилася на світ ще 5 квітня.

У пари народився хлопчик. Його вирішили назвати Дакота - на честь сестри Калкіна, яка загинула під колесами автомобіля в 2008 році.

Пара поки не випускала офіційних заяв про народження дитини, проте в коментарі американському виданню вони зізналися: «ми переповнені радістю».

Маколей і Бренда вперше зустрілися кілька років тому на зйомках фільму «Мальчишник в Таїланді». Почуття між ними спалахнули досить швидко, і незабаром вони стали жити разом. При цьому, Калкін давно говорив, що вони з коханою планують дітей.

Варто відзначити, що особистість 40-річного актора довгий час асоціювалася зі скандалами. Калкін прославився завдяки своїй ролі у фільмах» Один вдома «і» Один вдома 2 " ще в 10 років. Однак, через напружену обстановку в сім'ї хлопчик вже в 13 років вирішив поставити свою кар'єру на паузу, а пізніше його проекти вже не були такими успішними.

Також у Калкіна довгий час були серйозні проблеми з наркотиками, проте останнім часом актор зміг знову взяти своє життя під контроль. Зараз він знімається в серіалі «Американська історія жахів».

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