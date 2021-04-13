Боксер розклав все по поличках

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі оцінив шанс Олександра Усика в бою проти Джо Джойса

Британський супертяж зазначив, що не чекає повторення поєдинку в напівпрофесійній лізі WSB коли українець здолав Джойса.

"Коли у тебе є 12 раундів, щоб когось розмазати, тобі не вдасться тікати і набирати очки",-пояснив Ф'юрі.

Також боксер впевнений, що український боєць є аутсайдерів в майбутньому бою.

"Усик не зміг утримати Чісору. Але ж зростання Дерека 186 см, а Вага - 108 кг. Бо він буде стримувати Джойса, у якого зріст 205 см і вага майже 127 кг протягом 12 раундів по три хвилини? Це нерівний бій", - передає слова Ф'юрі isport.ua.

Нагадаємо, що переможець поєдинку Усик - Джойс повинен зустрітися з переможцем протистояння "циганського короля" і Ентоні Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Раніше український супертяж в соцмережах вже запропонував Джойсу провести бій на "Олімпійському" стадіоні в Києві.

"Давай, мій друг. Я чекаю на тебе на НСК Олімпійський в Києва", - написав боксер у підписі до посту.

Відзначимо, що промоутер українського суперважковаговика також заявив, що дата бою Усик-Джойс буде визначаться в залежності від рішення WBO щодо бою Джошуа і Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"



