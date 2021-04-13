Переможниця шоу "Холостяк-9" Дар'я Квіткова, яка зараз чекає дитину від Микити Добриніна, продемонструвала, як вагітність змінила її фігуру

Зараз колишній "холостяк" Добринін і його вагітна дружина Квіткова відпочивають в Дубаї, куди 33-річний ведучий привіз свою кохану в якості сюрпризу. Як повідомляє Politeka.net, Квіткова вирішила поділитися в Instagram новими кадрами, на яких без прикрас показала, як виглядає в очікуванні дитини.

Так, красуня показала фото, на якому позує в тонкому халатику і масці. Вона розкрила, скільки важить Зараз на 27-му тижні вагітності.

"Насправді, на мене не особливо видно, що я 70 кг. Довгий час вага стояла, а потім почався знову рух. Росте тільки пузик, груди, ну і мій друге підборіддя. І я не переживаю, чесно. Знаю, що воно піде з годуванням після пологів. Просто вже ржу над собою, тому що я і рухаюся і виглядаю як Глорія з Мадагаскару", - написала Квіткова.

Вона також поділилася фото, на яких позує в чорній нижній білизні і піджаку, який Даша залишила розкритим. Втім, Квіткова уточнила, що на цих знімках вона ще на 13-му тижні вагітності.

Підписники дружини "холостяка" бурхливо відреагували на її пост.

"Тут ще без пузика", "майбутні мами нині шикарно виглядають", "неймовірне поєднання внутрішньої і зовнішньої краси", "Ну як можна бути такою прекрасною!",- пишуть люди.

Нагадаємо, ревнивий "Холостяк" Добринін публічно затіяв сварку з вагітною дружиною на курорті: "так, все, поки".

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