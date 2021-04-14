Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи з'явилася в наряді без нижньої білизни

29-річна зірка нещодавно вперше стала мамою, передає Politeka.net. Красуня ділиться з шанувальниками фото сімейної ідилії під час годування грудьми, проте фанати все ж з ностальгією згадують гарячі образи знаменитості.

Так, в одній з груп опублікували знімки, на яких модель пройшлася по вулиці без білизни.

Емілі одягла на голе тіло лише довгий піджак, не спромігшись навіть застебнути його. В результаті раз у раз показувався оголений бюст, що анітрохи не бентежило актрису. Також на Ратаковськи були маленькі шортики.

Зірка блиснула стрункими оголеними ніжками в довгих чоботях зі зміїної шкіри. Завершили образ артистки різні аксесуари.

За дві години публікація зібрала майже 500 лайків і кілька коментарів.

"Гаряча безсоромниця", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, Емілі Ратаковськи народила хлопчика від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Де познайомилася пара - невідомо, але всі знають, що модель отримала пропозицію руки і серця через всього пару тижнів відносин.

Одруження було незвичним, адже закохані наділи брючні костюми, а на церемонії в РАГСі були присутні тільки найближчі.

Модель зізналася, що не має нічого проти більш традиційного свята:

"Весілля - приголомшлива подія. Я б хотіла влаштувати вечірку і відсвяткувати нашу любов і відносини, але це було свято тільки для нас, було дуже мило", сказала вона.

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